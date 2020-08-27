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27августа
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сегодня, 09:37 0

Смертельное ДТП в Свободном: один погиб, двое раненых

Смертельное ДТП в Свободном: один погиб, двое раненых
Фото: www.instagram.com/moroz28svb/

Ночью в Свободном произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого один человек погиб и двое получили травмы.

Как сообщает пресс-служба ГИБДД УМВД России по Амурской области, происшествие случилось около 2 часов ночи в районе улиц Ленина-Почтамтская. Водитель автомобиля Toyota Crown врезался в асфальтоукладчик марки Volvo. От удара иномарка загорелась.

В результате ДТП один человек погиб, двое получили ранения.

Полицейские устанавливают обстоятельства и подробности происшествия.

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#ДТП #происшествия #Свободный

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