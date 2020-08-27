Начался силовой захват компании «Петропавловск»

Недавно назначенный исполняющим обязанности лондонской Petropavlovsk PLC Максим Мещеряков с группой «уральских спортсменов» решил ускорить события и попытался захватить офис «Покровского рудника» в Москве.

Утром 26 августа в офисное здание на Рубцовом переулке, 13, принадлежащее АО «Покровский рудник», пришла группа лиц. Один из «гостей» представился охране Максимом Мещеряковым, недавно назначенным собранием акционеров и.о. гендиректора лондонской Petropavlovsk PLC. Они отказались предъявить документы охране, называя себя собственниками помещения. После того, как охранники здания не пустили прибывших внутрь, они перепрыгнули через турникеты на входе, вырвали у охранников пропускные карточки и проникли в здание.

Первым был захвачен кабинет охраны, которая не смогла ничего противопоставить крепким спортивным мужчинам. По словам охранников, их было 10-12 человек. Затем налётчики начали продвижение по зданию. Сотрудники компании в комментариях нам охарактеризовали спутников Мещерякова как «амбалов», они несколько раз представились «уральскими спортсменами». Это может свидетельствовать о том, что силовую поддержку происходящему оказывает Константин Струков из Челябинска, об интересах которого к амурскому «Петропавловску» мы писали.

В московском офисе работает около 100 сотрудников компаний ОАО «Покровский рудник» и российской УК «Петропавловск». На момент происходящего, в связи с ограничительными мерами из-за коронавирусной инфекции, там находилось всего около 20 человек. Все были потрясены и напуганы происходящим.

— Они вели себя по-хамски, шли по коридору, стуча по дверям кабинетов с криками. Кого-то оскорбляли, кого-то провоцировали на драку. В общем, происходила какая-то жесть, по-другому не скажешь, — рассказал присутствовавший.

Завершив обход этажей, Мещеряков сказал всем сотрудникам, которых смогли отловить его боевики: «Кто хочет работать со мной — пусть остается, остальные — уходите, и с завтрашнего дня вы здесь не работаете». Сотрудников, которые пытались войти в здание на свое рабочее место, не пускали, говоря, что они – «никто» и больше здесь не работают.

Сотрудники компании вызвали на место полицейских и росгвардейцев, которые приняли заявления сторон о случившемся и уехали, никак не нормализовав ситуацию. Люди Мещерякова остались в здании и заблокировали выезд из гаража.

Сейчас сотрудники московского офиса «Покровского рудника» и «Петропавловска» опасаются за свою безопасность и оставленные в кабинетах личные вещи.

Особое удивление вызывает даже не то, что в 2020 году сотрудники московского представительства «Петропавловска» столкнулись с классическим образчиком рейдерского захвата из 1990-х, а то, что это «шоу» происходило не на овощном рынке и не в торговом центре небольшого городка, а в центральном офисе одной из крупнейших российских золотодобывающих компаний практически в центре столицы.

Как видно из отчетной документации Petropavlovsk PLC, компания является акционером «Покровского рудника», владея около 20 % акций. Помещение на Рубцовом переулке «англичанам» не принадлежит, для сотрудников, работающих здесь, господин Мещеряков начальником не является, собственником помещения он быть не может. Наблюдатели связывают агрессивный характер попытки захвата с чередой неприятностей, которые уже сопутствуют началу его карьеры в качестве «временного CEO» Petropavlovsk PLC.

24 августа от аудирования Petropavlovsk PLC отказалась компания «большой четверки» PwC из-за существенных изменений в составе совета директоров Петропавловска. О своём уходе из совета директоров объявила независимая директор Катя Рэй, получившая наибольшую поддержку по итогам последнего собрания акционеров (ее поддержал 91% проголосовавших акционеров).

Так же 24 августа было обнародовано письмо профсоюзной организации ОАО «Покровский рудник», в котором рабочие выражают опасения относительно будущего предприятия в связи с, как им представляется, недостаточной квалификацией новых директоров и лично Максима Мещерякова – как мы теперь видим, не напрасно. Также сотрудники предприятий говорят о возможности принятия «всех мер вплоть до забастовки», если их голос не будет услышан а требования выполнены.