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27августа
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сегодня, 08:53 0

Михаил Дегтярёв сокращает расходы на чиновников

Михаил Дегтярёв сокращает расходы на чиновников

ВрИО главы Хабаровского края Михаил Дегтярёв заявил, что за счёт оптимизации затрат на чиновников он намерен высвободить до 9 миллиардов рублей. Речь идёт о сокращении расходов на топливо и госгарантии, пишет ТАСС.

«Сегодня на заседании комиссии по стратегическому развитию края решали, где найти дополнительные ресурсы в нашем бюджете. Министры говорят, что денег нет. А вот по оценкам независимых аудиторов, которых я пригласил, в краевой казне мы дополнительно можем высвободить не менее 7-9 миллиардов, причём не снижая расходы на социальную сферу», — написал Дегтярёв в своём Телеграме.

Он уточнил, что дополнительные средства будут высвобождены за счёт сокращения затрат на госаппарат, прозрачных закупок топлива для районов и грамотного подхода к раздаче госгарантий. «Будем наводить порядок!» — подчеркнул глава региона.

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#Дальний Восток

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