Михаил Дегтярёв сокращает расходы на чиновников

«Сегодня на заседании комиссии по стратегическому развитию края решали, где найти дополнительные ресурсы в нашем бюджете. Министры говорят, что денег нет. А вот по оценкам независимых аудиторов, которых я пригласил, в краевой казне мы дополнительно можем высвободить не менее 7-9 миллиардов, причём не снижая расходы на социальную сферу», — написал Дегтярёв в своём Телеграме.



Он уточнил, что дополнительные средства будут высвобождены за счёт сокращения затрат на госаппарат, прозрачных закупок топлива для районов и грамотного подхода к раздаче госгарантий. «Будем наводить порядок!» — подчеркнул глава региона.