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27августа
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сегодня, 08:47 0

В российской армии искоренили дедовщину

В российской армии искоренили дедовщину
Фото: минобороны.рф

На недавнем круглом столе форума «Армия - 2020» замминистра обороны страны генерал-полковник Андрей Картаполов заявил, что в армии искоренbли дедовщину и казарменное хулиганство.

«В своем выступлении генерал-полковник Андрей Картаполов особое внимание обратил на правильно выбранное направление совместных действий по наведению уставного порядка в вооруженных силах, результатом которого явилось значительное снижение количества воинских преступлений, полностью искоренено такое понятие, как «дедовщина», «казарменное хулиганство», — цитируют релиз форума РИА Новости.

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#военные

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