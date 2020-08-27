В российской армии искоренили дедовщину

Фото: минобороны.рф

На недавнем круглом столе форума «Армия - 2020» замминистра обороны страны генерал-полковник Андрей Картаполов заявил, что в армии искоренbли дедовщину и казарменное хулиганство.

«В своем выступлении генерал-полковник Андрей Картаполов особое внимание обратил на правильно выбранное направление совместных действий по наведению уставного порядка в вооруженных силах, результатом которого явилось значительное снижение количества воинских преступлений, полностью искоренено такое понятие, как «дедовщина», «казарменное хулиганство», — цитируют релиз форума РИА Новости.

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