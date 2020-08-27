Двое американцев погибло в США во время перестрелки на митинге

В американском городе Кеноша штата Висконсин, продолжаются беспорядки. Все началось после убийства афроамериканца Джейкоба Блейка. Сообщается, что Джейкоба убили полицейские, выстрелив несколько раз в спину. После такого события в Кеноше начались массовые протесты. Неравнодушные граждане, требующие справедливости, выбили двери здания американского суда, поджигали машины и нанесли существенный вред государственному имуществу.

По словам очевидцев стрельбы, участники уличных беспорядков вступали в перепалку с мирными гражданами. Также стало известно, что у некоторых протестующих было при себе огнестрельное оружие. Полиция Висконсина старалась держать ситуацию под контролем. Однако, им этого не удалось. Более того, участвующие в беспорядках американцы пытались снести ограждение, возведенное вокруг суда. В связи с этим, губернатор Висконсина Тони Эверс был вынужден ввести режим чрезвычайной ситуации в целях защиты инфраструктуры и культурных объектов.