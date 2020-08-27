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27августа
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сегодня, 07:01 0

Более 93 тысяч автомобилей Datsun вернутся обратно на конвейер

Более 93 тысяч автомобилей Datsun вернутся обратно на конвейер
Фото: motorillustrated.com

Фирма Takata поставляла для укомплектованных автомобилей Datsun неисправные подушки безопасности. В связи с этим кампания отзывает модели, выпущенные с 2014 по 2018 год. Об этом сообщает новостной портал «SpeedMe».

Совсем недавно стали известны детали данного инцидента. Компания «Ниссан Мануфэкчуринг Рус» вынуждена отозвать 93 373 автомобиля из-за неполадок с системой безопасности. В основном дефекты воздушных подушек были замечены в моделях Datsun on-DO и Datsun mi-DO. По словам специалистов, у подушек марки Takata был выявлен дефект. Он связан с не до конца просушенным нитратом аммония, в бездымном газогенераторе подушки безопасности, который со временем ухудшается из-за влажности и высоких температурных изменений. В случае аварии, при срабатывании защитного элемента металлические осколки вылетят в салон и навредят не только водителю, но и находящимся рядом с ним пассажирам.

Вскоре марка оповестит всех владельцев автомобилей с выявленным дефектом и пригласит их в автосалон, чтобы заменить подушки безопасности. Такие работы для владельцев транспортных средств будут производиться абсолютно бесплатно.

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#здоровье #производство #транспорт

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