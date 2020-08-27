Более 93 тысяч автомобилей Datsun вернутся обратно на конвейер

Совсем недавно стали известны детали данного инцидента. Компания «Ниссан Мануфэкчуринг Рус» вынуждена отозвать 93 373 автомобиля из-за неполадок с системой безопасности. В основном дефекты воздушных подушек были замечены в моделях Datsun on-DO и Datsun mi-DO. По словам специалистов, у подушек марки Takata был выявлен дефект. Он связан с не до конца просушенным нитратом аммония, в бездымном газогенераторе подушки безопасности, который со временем ухудшается из-за влажности и высоких температурных изменений. В случае аварии, при срабатывании защитного элемента металлические осколки вылетят в салон и навредят не только водителю, но и находящимся рядом с ним пассажирам.

Вскоре марка оповестит всех владельцев автомобилей с выявленным дефектом и пригласит их в автосалон, чтобы заменить подушки безопасности. Такие работы для владельцев транспортных средств будут производиться абсолютно бесплатно.