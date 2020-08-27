Третьяковская галерея затоплена из-за сильных дождей
После прошедшей грозы с сильными ливнями, залы Третьяковской галереи подтопило. Столичная погода коснулась не только музея, но и других популярных мест. Об этом сообщает «Российская газета».
Руководством было принято решение об эвакуации экспонатов, а посетители выставки вынуждены были покинуть здание. Также сообщается, что из-за дождей затоплена и территория у метро «Третьяковская». Такой инцидент не единственный в Московской области. Из-за погодных условий площадь около метро "Бульвар Дмитрия Донского", площадь Гагарина, Большая Татарская и Пятницкая улицы оказались в подобной ситуации. Поступила информация от Мосводостока, что на помощь были отправлены специальные службы для устранения последствий после неблагоприятных погодных условий.
Пресс-служба музея прокомментировала ситуацию. К счастью, в здании пострадала только крыша. Было принято решение закрыть Третьяковскую галерею и вынести все предметы искусства. Посетители, покинувшие музей по неволе, получат бесплатные билеты на посещение в качестве компенсации на любой удобный день. Напомним, что Третьяковская галерея существует с 1892 года и является одним из самых популярных музеев в России.
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