В регионах России подорожала аренда комнат

Поступила информация, что в 39 крупных городах России подорожала арендная плата за комнаты. С начала года самый высокий показатель оказался в южных городах страны. К примеру, в Севастополе цена за аренду комнаты подорожала на 24,1%, в Сочи – на 12,1%. В курортных городах России на время весенних-летних отпусков цены поднимаются не только на посуточную аренду, но и на долгий срок. Многие отдыхающие предпочитают снимать жилье на месяц и дольше. Кроме того, повышение цен разительно сказалось на выборе потребителей. Сейчас многие семьи снимают двух или трехкомнатную квартиру для совместного жилья. Это объясняется тем, что на данный момент их семейный бюджет не позволяет такой роскоши, как жизнь в отдельных апартаментах.

Как стало известно, в Москве появилось больше жилья для сдачи в аренду. Специалисты сообщили, что это связано с затянувшейся пандемией. В связи с падением доходов, большинство москвичей нуждается в дополнительном заработке. Если раньше квартиры в основном сдавались пенсионерами, то сейчас более половины работоспособных граждан сдают в аренду свою недвижимость.