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27августа
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сегодня, 01:12 0

Берлин запрещает митинги выступающих против карантина

Берлин запрещает митинги выступающих против карантина
Фото: germania.one

На этой неделе представители исполнительной власти Германии высказали свое отношение к митингам, нацеленным на отмену ограничений в связи с эпидемиологической ситуацией в мире. Об этом сообщает «ТАСС».

Ситуация с масштабными демонстрациями в столице обеспокоила представителей власти. Последнее массовое шествие прошло в Берлине 1 августа. На улицы столицы вышли около 20 тысяч противников коронавирусных ограничений, заполняя площади и культурные памятники Берлина. В связи с такой ситуацией, было принято решение отменить демонстрацию митингующих, которая должна была проходить в эту субботу. Более того, сенатор Германии заявил, что последующие попытки намеренного собрания большого количества людей в столице будут немедленно пресечены. По словам члена верхней палаты законодательного органа, такие меры были приняты с целью устранения глобального заражения коронавирусной инфекцией. Сенатор также указал, что на данный момент статистика по зараженным растет, что лишний раз говорит о том, что ФРГ находится в очаге распространения вируса.

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#коронавирус #здоровье #медицина

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