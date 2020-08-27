Берлин запрещает митинги выступающих против карантина

Ситуация с масштабными демонстрациями в столице обеспокоила представителей власти. Последнее массовое шествие прошло в Берлине 1 августа. На улицы столицы вышли около 20 тысяч противников коронавирусных ограничений, заполняя площади и культурные памятники Берлина. В связи с такой ситуацией, было принято решение отменить демонстрацию митингующих, которая должна была проходить в эту субботу. Более того, сенатор Германии заявил, что последующие попытки намеренного собрания большого количества людей в столице будут немедленно пресечены. По словам члена верхней палаты законодательного органа, такие меры были приняты с целью устранения глобального заражения коронавирусной инфекцией. Сенатор также указал, что на данный момент статистика по зараженным растет, что лишний раз говорит о том, что ФРГ находится в очаге распространения вируса.