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Выбор читателей за 26 августа

Выбор читателей за 26 августа

Амур.инфо публикует дайджест самых интересных новостей среды, 26 августа.

Очевидцы: в Благовещенске инвалида по зрению отказались пускать в магазин с собакой-поводырем

Охранник благовещенского супермаркета отказался впускать в торговый зал инвалида по зрению с собакой-поводырём. Как сообщила свидетельница Ирина, инцидент произошёл около 11 часов в супермаркете на улице Островского.

Совфед предложил проложить через Приамурье новую трассу

Совет Федерации обсуждает строительство дороги вдоль Охотского моря, которая соединит Хабаровский край, Магаданскую и Амурскую области. Как пишут «Известия», протяжённость трассы составит около 1,5 тысячи километров, а бюджет проекта оценивается примерно в 90 миллиардов рублей.

Житель Благовещенска раскаялся в суде и избежал наказания

Благовещенец, совершивший ложный донос о преступлении, раскаялся в суде, и его освободили от наказания. У мужчины якобы пропало 46 тысяч рублей.

Школы Приамурья начнут работать в очном режиме

Муниципалитеты Приамурья уже определили формат проведения торжественных линеек и классных часов 1 сентября. В небольших школах линейки состоятся для всех учеников, в крупных – для первоклассников и выпускников. Как сообщил губернатор Амурской области Василий Орлов, школы начнут учебный год в очном режиме.

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#Обзор #интернет #СМИ

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