Выбор читателей за 26 августа

Амур.инфо публикует дайджест самых интересных новостей среды, 26 августа.

Охранник благовещенского супермаркета отказался впускать в торговый зал инвалида по зрению с собакой-поводырём. Как сообщила свидетельница Ирина, инцидент произошёл около 11 часов в супермаркете на улице Островского.

Совет Федерации обсуждает строительство дороги вдоль Охотского моря, которая соединит Хабаровский край, Магаданскую и Амурскую области. Как пишут «Известия», протяжённость трассы составит около 1,5 тысячи километров, а бюджет проекта оценивается примерно в 90 миллиардов рублей.

Благовещенец, совершивший ложный донос о преступлении, раскаялся в суде, и его освободили от наказания. У мужчины якобы пропало 46 тысяч рублей.

Муниципалитеты Приамурья уже определили формат проведения торжественных линеек и классных часов 1 сентября. В небольших школах линейки состоятся для всех учеников, в крупных – для первоклассников и выпускников. Как сообщил губернатор Амурской области Василий Орлов, школы начнут учебный год в очном режиме.