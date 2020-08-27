Гороскоп на 27 августа: Козерогам необходимо сопротивляться дурному влиянию, а Весы смогут насладиться стабильностью

Восход Солнца: 05:37

Заход Солнца: 19:25

Солнце в Деве.

Овен. Опасный, напряжённый день. Эмоциональная нестабильность и впечатлительность, резкость в высказываниях или легкомысленное отношение к возможным потерям может не только отрицательно сказаться на результатах работы в профессиональной сфере деятельности, но и при неблагоприятных условиях стать причиной серьёзного конфликта с близким человеком. Звёзды предупреждают, что вас ждут неприятности, поэтому постарайтесь избегать неосторожных высказываний и злоупотребления алкоголем. Вас ожидает спокойный и гармоничный день. Рекомендуется трезво оценить ситуацию и сделать необходимые выводы. Овны получат возможность благополучно выйти из череды проблем. Благоприятно налаживание быта, физический труд на дачном участке. Если у вас есть животные, то уделите им большую часть свободного времени.

Телец. Успех в разных деловых операциях может оказаться сомнительным, коммерческие сделки не принесут прибыли или прибыль не оправдает затраченных усилий. Возможны внезапные и не совсем оправданные расходы или потери, поэтому будьте осторожны в обращении с финансами. Прекрасный день для начала новых дел, привлечения к своим проектам единомышленников, общения. Следует конструктивно использовать избыток жизненной энергии — не распылять силы в пустых разговорах или словесных баталиях.

Близнецы. Не общайтесь с людьми ради общения, наговорите лишнего, да и удовольствия никакого не получите. Многие представители этого знака сегодня будут фаталистами, так как усилится ощущение, что их судьба определяется некими глубокими, но чуждыми им самим соображениями.

Рак. Тяжёлый, опасный день. Неудачи могут преследовать с самого утра. Вероятно, мужчинам-Ракам сделают заманчивое предложение, но не спешите давать согласие: результат может быть весьма сомнителен. Женщинам-Ракам будет трудно победить в себе страх и сомнение. Этот день пройдет под знаком интуиции, подкрепляемой здравым смыслом и верными действиями. Ваши суждения будут своевременными и точными, что благоприятно скажется на авторитете. Благоприятный день для отдыха, духовного преображения.

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Лев. День несет двойственную характеристику. Первая половина дня благоприятна: сулит покровительство Высших сил. Во второй половине дня семейные проблемы выйдут на первый план, отнимут много сил и повлекут за собой расходы. Вы будете остро нуждаться в освобождении от отрицательных эмоций. Рекомендуется уединение и общение с природой. Некоторые события будут для вас загадочными и неожиданными, не старайтесь отыскать суть некоторых вещей сразу, иногда важно просто подождать.

Дева. День двойственный. Вероятно, придётся потратить время и силы на решение отложенных проблем в отношениях с окружающими, пересмотреть намеченные планы. День неблагоприятный для активных действий и дел, требующих немедленного решения. Денежных поступлений не предвидится. Скорее, наоборот, — вероятно некоторое ухудшение финансового положения. Разберитесь с прежними делами и наметьте перспективы на будущее. В первой половине дня возможны трудности и разочарования в личной жизни или осложнения в общении с родственниками или партнёрами. Не рекомендуется заниматься делами, связанными с риском, азартными играми. Полезен отдых в кругу семьи, игры, прогулки в одиночестве. Во второй половине дня приготовьтесь услышать неожиданную приятную новость. День благоприятен для поездок, путешествий, приёма гостей или нанесения визитов.

Весы. Сегодня ваша профессиональная деятельность будет реализовываться совсем не так, как предполагалось. Денежных потерь не предвидится, однако нет места и резкому взлёту. Вы сможете насладиться стабильностью, которую вы так долго и тщательно выстраивали в своей семье. Ведь это так приятно, когда вас ждут!

Скорпион. Бюджет медленно, но верно улучшается. Звёзды предлагают вам именно сегодня начинать налаживание контактов с деловыми партнерами. Однако окончательный результат дел будет зависеть только от вашей работоспособности. Во второй половине дня возможны легкие ссоры с близкими людьми. Благоприятный день для походов по магазинам, нанесения визитов, приема гостей. Не исключено, что вы сумеете блеснуть своими талантами в обществе или завести интересные знакомства. Вам предстоят поездка и небольшие финансовые потери, связанные скорее всего с приобретением подарков.

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Стрелец. Напряжённый день. Возможно ухудшение финансового положения: проигрыш в азартных играх, неожиданные расходы, связанные с детьми, или потеря ценной вещи. Звёзды предостерегают женщин-Стрельцов от иллюзий по отношению к спутнику: романтическое свидание может принести муки уязвленной гордости. Мужчин-Стрельцов ждёт неприятная встреча или известие, которое приведет к негативным изменениям в личной жизни. Звёзды предупреждают, что сегодня любое дело в сфере профессиональной деятельности потребует от вас максимума усилий. В сфере профессиональной деятельности вероятен успех, однако звезды предостерегают от стремления выделиться или настаивать на своем мнении — возможно, новым планам и надеждам не суждено осуществиться. Из-за резкого снижения жизненного потенциала коммерческие операции не принесут ожидаемой прибыли. Не исключены всякого рода ошибки и недоразумения, любовные разочарования.

Козерог. День прощения обид, очищения огнём. Необходимо сопротивляться дурным влияниям, отрешиться от суеты и тщеславия. В этот день окружающая действительность проецируется на вас, поэтому следите за приметами. Рекомендуются действия, направленные на укрепление семьи, благоустройство дома. Полезно посидеть у костра или при свечах. Сложный период. Нерешённые проблемы в отношениях с партнёрами или близким человеком потребуют времени и сил. День неблагоприятный для активных действий и дел, требующих финансовых вложений. Существует вероятность некоторого ухудшения здоровья. Разберитесь с прежними делами и наметьте перспективы на будущее. Полезны прогулки на свежем воздухе, увлекательные поездки и развлечения.

Водолей. Ближайшее время больше располагает к неспешному выполнению дел. Вам придется справляться не только со своей нагрузкой, но и окружить заботой родных. Возможно, вам придется вычеркнуть из своей жизни человека, который давно уже перестал быть близким.

Рыбы. Удачный день для женщин-Рыб. Звёзды расположены так, что вы способны вскружить голову кому угодно. Следует также помнить, что, кружа голову другим, можно потерять свою собственную. Ваши звезды расположены настолько хорошо, что любые дела вам будут удаваться с первого раза. Вы на высоте, вы все можете, все вам под силу. Мужчинам-Рыбам следует ожидать появления на пути небольших трудностей, особенно если новые замыслы относятся к разряду рискованных. Жизненный потенциал на высоком уровне, однако избыток внутренней энергии может оказаться для вас разрушительным. Звезды предостерегают от ссор на почве ревности или обид на почве уязвленного самолюбия.

Астролог: Вальдемар Небоходцев