В Белогорском районе спадает уровень воды

Фото: пресс-служба правительства Амурской области

За прошедший день уровень воды в реке Томь в районе Белогорска снизился на семь сантиметров. Как сообщает пресс-служба правительства области, в 8 утра 26 августа вода находилась на отметке 432 сантиметра. На 16:00 уровень воды в Томи составил 425 сантиметров. Подтопленный район Белогорска посетил Василий Орлов.

От воды пострадало 61 подворье. Несколько улиц, включая дороги, затоплены. Электричество не отключалось.

Несмотря на сложившуюся ситуацию, жители посёлка Остров Старица отказываются покидать дома. Сейчас там остаются 158 человек и 28 детей. Остальные временно проживают у родственников и знакомых. ПВР на 40 мест, развернутый в школе № 5, пока не заселён пострадавшими. Из посёлка эвакуировали 29 голов малорогатого скота.

Спасатели продолжают подворовые обходы, помогают населению. Автобусы до Острова Старица по-прежнему не ходят. Лодка управления ГО и ЧС города каждый час переправляет людей через воду. Жителям посёлка выдают хлеб и воду. Продукты доставляются спецтехникой и силами спасателей главного управления МЧС по Амурской области, ГЗ и ПБ, белогорских спасателей.

Губернатор Амурской области Василий Орлов посетил посёлок вместе с прокурором области Русланом Медведевым, встретился с местными жителями и ответил на их вопросы.

— Хорошая новость: мы видим, что вода пошла на спад, что нет риска для жизни людей. Все спасательные, превентивные работы организованы хорошо. Мэрия подключена к этим мероприятиям. Как вариант, в дальнейшем рассмотрим возможность переселения жителей. Поручение я дал мэру Белогорска Станиславу Мелюкову. Естественно, в первую очередь надо провести опрос граждан, посмотреть, кто за, кто против. Нужно проработать отдельный порядок, определить, сколько это будет стоить. После этого уже можно будет говорить о том, как эта программа будет выглядеть, в какие сроки и кто попадет под переселение. Нужно понимать, что кроме Белогорска у нас подобные ситуации случаются, к сожалению, по всей территории области. Поэтому это должна быть программа, которая будет распространять свое действие на всё Приамурье, — отметил губернатор Василий Орлов.

Людей, у которых погиб урожай, поддержат сельхозпродукцией. Пострадавшие получат картофель, капусту, морковь, свеклу в сентябре. Каждый прописанный в доме человек получит овощи по нормативу.