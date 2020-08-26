После презентации новой модели телефонов Apple снимет с производства IPhone 11 Pro и IPhone XR

С наступлением осени весь мир готовится к новой презентации гаджетов от Apple. В связи с этим поступает много слухов и версий об IPhone 12. В этот раз появилось много мнений об обновлении продукции и большинство пользователей уверено в появлении нового IPhone SE в 2021 году. К осеннему анонсу компания планирует оставить модели iPhone XR, iPhone 11 Pro и 11 Pro Max в прошлом. Как показывает опыт 2019 года, Apple поступит так же, как поступила с iPhone XS и iPhone XS Max.

Всем давно стало понятно, что корпорация хочет увеличить рынок и собирается ввести новшества в продажи. Apple исправляет ошибки, выпуская смартфоны для пользователей, которые не готовы платить большую цену. Это послужило для компании мотивацией выпустить IPhone SE, но на сегодняшний день им предстоит убрать IPhone XR, чтобы повысить продажи бюджетной линии.