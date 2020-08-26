150 первоклассников Белогорска получили портфели от губернатора

Фото: пресс-служба главы Белогорска

В Белогорске, 26 августа, на стадионе гимназии №1 первоклассникам вручили новые школьные ранцы. Традиционно, накануне Дня знаний, портфели получили 150 юных белогорца, находящиеся в трудной жизненной ситуации, сообщает пресс-служба главы.

Портфели укомплектованы канцелярией: тетрадями в клетку и линейку, ручками, карандашами, красками и альбомами, цветной бумагой. Еще в портфелях есть приятные сувениры: у мальчиков — часы, а у девочек — мягкий брелок. Также есть открытка с личным поздравлением губернатора.

После того, как в ходе игровой программы первоклассникам вручили ранцы с канцелярией, ребята прошли в школьную столовую, где они первыми попробовали все варианты нового 10-дневного школьного меню, а родителям была предоставлена возможность оценить визуально блюда.

― В Белогорске, я уверена, здесь всегда во всем порядок, все всегда на высоком уровне, ― отметила замминистра образования и науки Амурской области Лариса Закирова. ― Родителям, чьи дети обучаются в Белогорске очень повезло, потому что в Белогорске созданы все условия для обучения детей. Это просторные и уютные классы, материальная база, лаборатории. В школах и детских садах проведены ремонты. Белогорск — это единственный муниципалитет в Амурской области, где в образовательных организациях не осталось старых деревянных окон. Сегодняшний день также показывает то, что даже к вручению губернаторских портфелей город подошел особенно, на другом уровне. Я впервые вижу, что на мероприятии по вручению ранцев от губернатора, детей кормят тем горячим питанием, о котором мы говорим. Что дают ребятам попробовать блюда, которыми их будут кормить в учебное время, горячи полезным питанием. С удовольствием изучила 10-дневное утвержденное меню, которое одинаковое для всех школ города. Считаю, что это правильное решение. Администрация Белогорска организовала и народный контроль, потому что родители имеют право видеть, как будут питаться и дети. Родители также имели сегодня возможность наблюдать за своими детьми, как они с удовольствием кушали приготовленные школьными поварами блюда..

Заместитель министра образования и науки Амурской области выразила благодарность администрации Белогорска.

― Хочется сказать особое спасибо за то, что провели такую изюминку в сегодняшнем мероприятии. Хотелось бы еще добавить, что качество образования в Белогорске является одним из высоких в нашем регионе. Выпускники успешно сдают экзамены, из них в этом году три стобалльника. Это наше будущее, наша гордость, ― отметила Лариса Закирова.