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26августа
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сегодня, 19:59 0

На Бурейском водохранилище спасли дрейфующих рыбаков

На Бурейском водохранилище спасли дрейфующих рыбаков
Фото: www.instagram.com/mchs28region/

Амурские спасатели эвакуировали рыбаков, которые застряли посреди Бурейского водохранилища. Как сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС России, на моторной лодке вышел из строя двигатель и судно начало дрейфовать.

На помощь рыбакам отправились спасатели из поселка Талакан. Дежурная смена выехала в район ручья Чукчан, где в одном из заливов обнаружили лодку. В ней находились трое рыбаков.

Всех спасенных эвакуировали и доставили домой. Медицинская помощь им не понадобилась.

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#происшествия

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