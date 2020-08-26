На Бурейском водохранилище спасли дрейфующих рыбаков

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Амурские спасатели эвакуировали рыбаков, которые застряли посреди Бурейского водохранилища. Как сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС России, на моторной лодке вышел из строя двигатель и судно начало дрейфовать.

На помощь рыбакам отправились спасатели из поселка Талакан. Дежурная смена выехала в район ручья Чукчан, где в одном из заливов обнаружили лодку. В ней находились трое рыбаков.

Всех спасенных эвакуировали и доставили домой. Медицинская помощь им не понадобилась.