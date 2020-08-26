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26августа
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сегодня, 19:52 2

В Белогорске ищут изготовителя фейка

В Белогорске ищут изготовителя фейка

В полицию Белогорска направлено заявление о распространении недостоверной информации в отношении главы Белогорска Станислава Мелюкова. Накануне через WhatsApp осуществлен вброс фейка о том, что якобы у главы за рубежом есть коттедж и гостиница, сообщает пресс-служба главы Белогорска.

В видеоролике использованы рекламные кадры недвижимости, которых в интернете множество. Сам текст ролика о наличии недвижимости и нарушении закона является полным вымыслом.

— Сведения об имуществе главы, его супруги, детях и их доходах ежегодно обновляются и находятся в открытом доступе на сайте белогорск.рф, — рассказала замглавы по местному самоуправлению Ольга Сапожникова. — Эти сведения проходят соответствующую проверку и подтверждаются ежегодно в соответствии с действующим законодательством.

В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела, идет поиск изготовителя видеоролика и распространителей. Один из распространителей уже известен. Это администратор цирка «Небо» Иван Казанцев, разместивший фейк в отношении Станислава Мелюкова в своем аккаунте в инстаграме.

Стоит отметить, что в Белогорске уже регистрировались случаи привлечения к ответственности за распространение клеветы. Так, в августе 2020 года к уголовной ответственности привлечена женщина, создавшая и распространившая фейк про коронавирус в Белогорске.

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#Белогорск

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Комментарии
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  • Кроненберг

    Кроненберг
    36 минут назад

    какой обидчивый мэр

  • Папа Римский

    Папа Римский
    29 минут назад

    ну вот, теперь придётся всему цирку на полдороги развернуться и приехать опять в Белогорск, защищать своё доброе имя в судах.

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