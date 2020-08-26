После 1 сентября возможна вспышка гриппа, связанная с началом учебного года
После начала учебного года могут появиться новые вспышки вируса гриппа. Российские власти собираются вакцинировать около 70% жителей страны. Об этом сообщает «РБК».
Зампред комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко сообщил о возможности появления новой вспышки заболеваний сразу после начала работы учебных учреждений. При этом, он утверждает, что текущая обстановка с коронавирусной инфекцией COVID-19, даже в регионах с самым большим коэффициентом распространения, позволяет открыть учебные заведения, так как дети переносят болезнь относительно спокойно. С началом осени и спада температуры, высока вероятность появления нового гриппа. Об этом свидетельствуют три новых штамма.
Геннадий Онищенко также информирует о том, что российское правительство собирается привить 70% населения. Вакцина в первую очередь нацелена на борьбу с коронавирусной инфекцией. Первоначальным этапом вакцинация достигнет учеников, преподавателей, медицинского персонала и пожилых граждан. Президент РФ Владимир Владимирович Путин сделал объявление об успешной регистрации вакцины 11 августа. Процедура по введению прививок ожидается с 1 сентября.
Просмотров всего: 3
#коронавирус #здоровье #медицина #российская власть #школа