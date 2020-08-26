Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2020, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
26августа
Предыдущая новость
сегодня, 20:55 0

После 1 сентября возможна вспышка гриппа, связанная с началом учебного года

После 1 сентября возможна вспышка гриппа, связанная с началом учебного года
Фото: искрагазета.рф

После начала учебного года могут появиться новые вспышки вируса гриппа. Российские власти собираются вакцинировать около 70% жителей страны. Об этом сообщает «РБК».

Зампред комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко сообщил о возможности появления новой вспышки заболеваний сразу после начала работы учебных учреждений. При этом, он утверждает, что текущая обстановка с коронавирусной инфекцией COVID-19, даже в регионах с самым большим коэффициентом распространения, позволяет открыть учебные заведения, так как дети переносят болезнь относительно спокойно. С началом осени и спада температуры, высока вероятность появления нового гриппа. Об этом свидетельствуют три новых штамма.

Геннадий Онищенко также информирует о том, что российское правительство собирается привить 70% населения. Вакцина в первую очередь нацелена на борьбу с коронавирусной инфекцией. Первоначальным этапом вакцинация достигнет учеников, преподавателей, медицинского персонала и пожилых граждан. Президент РФ Владимир Владимирович Путин сделал объявление об успешной регистрации вакцины 11 августа. Процедура по введению прививок ожидается с 1 сентября.

Просмотров всего: 3

#коронавирус #здоровье #медицина #российская власть #школа

распечатать


Общество

В Благовещенске презентовали новое школьное меню
Общество 3

В школы Приамурья по программе «Земский учитель» приедут 47 педагогов
В России и мире

После короновируса у детей длительное время может болеть голова
В России и мире

В Роспотребнадзоре рассказали сколько должен весить портфель школьника

сегодня, 17:01
Комментарии
Показать все (0)
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь