После 1 сентября возможна вспышка гриппа, связанная с началом учебного года

Зампред комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко сообщил о возможности появления новой вспышки заболеваний сразу после начала работы учебных учреждений. При этом, он утверждает, что текущая обстановка с коронавирусной инфекцией COVID-19, даже в регионах с самым большим коэффициентом распространения, позволяет открыть учебные заведения, так как дети переносят болезнь относительно спокойно. С началом осени и спада температуры, высока вероятность появления нового гриппа. Об этом свидетельствуют три новых штамма.

Геннадий Онищенко также информирует о том, что российское правительство собирается привить 70% населения. Вакцина в первую очередь нацелена на борьбу с коронавирусной инфекцией. Первоначальным этапом вакцинация достигнет учеников, преподавателей, медицинского персонала и пожилых граждан. Президент РФ Владимир Владимирович Путин сделал объявление об успешной регистрации вакцины 11 августа. Процедура по введению прививок ожидается с 1 сентября.