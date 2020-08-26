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26августа
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сегодня, 19:11 0

В Москве пострадали четыре человека во время взрыва в жилом доме

В Москве пострадали четыре человека во время взрыва в жилом доме
Фото: photos.rg.ru

На западе Москвы случилось ЧП, в результате которого пострадали четыре человека. Взрыв произошел в жилом кирпичном доме. Об это сообщает «Интерфакс».

Как сообщается, в пятиэтажном жилом доме взорвался газ, после чего начался пожар. Вскоре двое пострадавших были отправлены в больницу, еще двоим оказывается скорая помощь на месте инцидента. Стало известно, что еще несколько человек не могли покинуть квартиры из-за сильного пожара. Позднее спасатели МЧС подтвердили причину чрезвычайной ситуации. Ею стал взрыв газо-воздушной смеси, из-за которого в квартирах появился огонь.

Пресс-служба МЧС Москвы сообщила, что пожар по адресу улица Кубинка, дом 4 (Можайский район Западного административного округа) был потушен в 10:36 утра по московскому времени. По данным спасательной службы, было спасено шестнадцать жильцов кирпичной пятиэтажки. Позднее поступила информация от МЧС, где сообщили о пожарно-спасательных работах бригады специалистов на месте чрезвычайного происшествия. Причина взрыва газо-воздушной смеси в жилом доме пока не известна. Дополнительная информация уточняется.

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#МЧС #пожары #происшествия

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