В Москве пострадали четыре человека во время взрыва в жилом доме

Как сообщается, в пятиэтажном жилом доме взорвался газ, после чего начался пожар. Вскоре двое пострадавших были отправлены в больницу, еще двоим оказывается скорая помощь на месте инцидента. Стало известно, что еще несколько человек не могли покинуть квартиры из-за сильного пожара. Позднее спасатели МЧС подтвердили причину чрезвычайной ситуации. Ею стал взрыв газо-воздушной смеси, из-за которого в квартирах появился огонь.

Пресс-служба МЧС Москвы сообщила, что пожар по адресу улица Кубинка, дом 4 (Можайский район Западного административного округа) был потушен в 10:36 утра по московскому времени. По данным спасательной службы, было спасено шестнадцать жильцов кирпичной пятиэтажки. Позднее поступила информация от МЧС, где сообщили о пожарно-спасательных работах бригады специалистов на месте чрезвычайного происшествия. Причина взрыва газо-воздушной смеси в жилом доме пока не известна. Дополнительная информация уточняется.