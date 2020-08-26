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сегодня, 18:42 0

В Благовещенске презентовали новое школьное меню

В Благовещенске презентовали новое школьное меню
Фото: благовещенск.рф

Сегодня, 26 августа стало известно, чем будут кормить начальные классы в школах областного центра. Презентовали блюда мэру Олегу Имамееву, директорам школ и родителям.

Второй год подряд в Благовещенске учеников начальных классов обеспечивают бесплатными горячими порциями. В этом году меню станет разнообразнее, сообщает пресс-служба мэрии Благовещенска.

Финансирование бесплатного горячего питания с нового учебного года увеличат. Теперь один прием пищи будет стоить 63 рубля вместо 25. В рацион школьника обязательно будет входить мясо, птица, рыба, молочные продукты, яйца и свежие овощи. Для профилактики йододефицита у детей соль в блюда будут добавлять только йодированную. А также в ассортимент столовых включат салат из морской капусты.

— Порция включает в себя основное блюдо, часто с гарниром и горячий напиток. Называть его завтраком или обедом мы не будем. Предполагается, что ребёнок должен позавтракать дома. А в школе дети получают дополнительный прием пищи, — рассказал руководитель «Комбината школьного питания» Максим Хименко.

Новый рацион рассчитан на 10 дней. Его разработали технологи городского «Комбината школьного питания» в соответствии с федеральным законом «Об обеспечении детей начальных классов горячим питанием». Меню будут использовать в 20 школах города для более чем 12 тысяч учеников начальных классов. А вот ученики старших классов могут оплатить горячую порцию картой «Пионер».

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#дети #школа

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