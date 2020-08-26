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26августа
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сегодня, 19:34 0

В Свободненском районе рыбаки «поймали» 17 килограмм марихуаны

В Свободненском районе рыбаки «поймали» 17 килограмм марихуаны
Фото: 28.мвд.рф

В Свободненском районе инспекторы ДПС поймали рыбаков с «уловом» на 17 килограмм марихуаны. Мужчины, возвращавшиеся с Мазановского района, везли с собой два узла и четыре мешка растений. «Улов», как они сказали, собирали для личного потребления.

В нескольких километрах от поселка Курган Свободненского района инспекторы ГИБДД обратили внимание на автомобиль Toyota, припаркованный у придорожного кафе. Полицейские приняли решение досмотреть транспортное средство. С салоне были обнаружены два узла и четыре полимерных мешка, доверху наполненные растительной массой зеленого цвета со специфическим запахом.

Исследование показало, что это марихуана общим весом более 17 килограммов. Установлено, что наркотики принадлежат водителю, 1987 года рождения и его пассажиру, 1975 года рождения. Мужчины проживают в Сковородинском районе, сообщают в управлении МВД России по Амурской области.

Мужчины рассказали полицейским, что возвращались из Мазановского района с рыбалки. Там же собирали коноплю для личного потребления. Достоверность этих слов сотрудники полиции проверят в ходе расследования уголовного дела, возбужденного по статье «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств».

За совершение подобного преступления грозит срок до 10 лет лишения свободы.

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#криминал #происшествия

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