Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2020, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
26августа
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 18:46 0

Кремль хочет доказательств отравления Навального

Кремль хочет доказательств отравления Навального
Фото: РИА Новости

Журналисты «Газеты.Ru» написали, что в Кремле не может иметь никакой точки зрения по ситуации с Навальным, так как у них нет данных об отравлении блогера.

— Если у немецких врачей есть какие-то основания, для того, чтобы использовать такую версию в качестве доминирующей, наверное, какая-то информация будет предоставлена, — сказал пресс-секретарь Президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, могут ли предполагать в Кремле, что отравление блогера связано с его политическими взглядами.

20 августа самолет, в котором летел Навальный, экстренно приземлился в Омске, откуда блогера доставили в больницу. 21 августа врачи заявили, что основной диагноз — это нарушение обмена веществ. В настоящий момент Навальный находится в коме, его перевезли в Германию.

Просмотров всего: 30

#СМИ

распечатать


В России и мире

В Роспотребнадзоре рассказали сколько должен весить портфель школьника

сегодня, 17:01
В России и мире

В Ростовской области найдено двое погибших в выгребной яме
Общество

Выбор читателей за 25 августа
В России и мире

После самоизоляции в России выросло количество разводов
Комментарии
Показать все (0)
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь