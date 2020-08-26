Кремль хочет доказательств отравления Навального

— Если у немецких врачей есть какие-то основания, для того, чтобы использовать такую версию в качестве доминирующей, наверное, какая-то информация будет предоставлена, — сказал пресс-секретарь Президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, могут ли предполагать в Кремле, что отравление блогера связано с его политическими взглядами.

20 августа самолет, в котором летел Навальный, экстренно приземлился в Омске, откуда блогера доставили в больницу. 21 августа врачи заявили, что основной диагноз — это нарушение обмена веществ. В настоящий момент Навальный находится в коме, его перевезли в Германию.