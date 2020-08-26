В школы Приамурья по программе «Земский учитель» приедут 47 педагогов

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По программе «Земский учитель» в Приамурье на 47 вакансий претендовало около 300 педагогов из 56 субъектов РФ. На сегодняшний день в область уже приехало 37 учителей, 10 еще в пути, сообщают в пресс-службе правительства области.

Все педагоги, прошедшие отбор, должны в срок до 15 сентября заключить трехстороннее соглашение о сотрудничестве (учитель — школа — министерство образования и науки области). Всем преподавателям до конца года выплатят по два миллиона рублей – это одно из условий программы «Земский учитель». Каждый из заключивших соглашение преподавателей должны проработать в селе не менее пяти лет.

Одна из приехавших учителей - Татьяна Баричева. 31-летний педагог из Ярославля с педагогическим стажем 7 лет. Она будет обучать английскому языку юных амурчан в школе села Знаменка Ромненского района.

— Поучаствовать в программе я решила потому, что люблю детей, и за работу на Дальнем Востоке положена неплохая выплата. Я давно хотела побывать здесь, увидеть местную природу. Много читала о Дальнем Востоке, об отзывчивых людях, которые здесь живут, — рассказала Татьяна Баричева.

Нагрузка у земского учителя из Ярославля будет 30 часов в неделю. Учить Татьяна Баричева будет ребят со 2 по 11 класс, кроме того предусмотрено руководство. Ребят своего класса из 6 человек учительница ещё не видела. Знакомство состоится 1 сентября.

— В Амурскую область я приехала ещё 6 августа, сразу решила сесть на две недели на карантин. После этого мне провели экскурсию по школе, показали рабочее место. Сельские жители встретили меня замечательно. Соседи сразу же пришли знакомиться, угощали овощами. В будущем они пообещали научить меня садоводству, ведь возле дома есть небольшой земельный участок, — уточнила педагог.