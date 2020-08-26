Директор одной из благовещенских фирм хотел обмануть суд

Евгений Орлов, директор благовещенского ООО «Системы и сети» представил поддельные отчёты о затратах на монтажно-строительные работы. Заказчику, которым оказался областной суд, Орлов озвучил сумму в 100 миллионов рублей. На самом деле расходы оказались почти в половину меньше.

«Системы и сети» проводили строительно-монтажные работы в 2018-2019 годах. Из-за подлога Орлова ущерб для амурского областного суда составил около 50 миллионов рублей. Сейчас расследованием дела занимается следователь регионального управления ФСБ, опубликовано на сайте sm.news.

Именно следователь ходатайствовал о заключении Евгения Орлова под стражу.

Суд учёл, что на свободе «предприимчивый» директор может спокойно назначать встречи со свидетелями, оказать давление на людей, у которых есть доступ к документам, важным для следствия или вовсе уничтожить доказательства

В итоге Орлова заключили под стражу на 2 месяца. В случае, если его вину докажут, в тюрьме Евгений может провести до 10 лет.