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26августа
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сегодня, 18:15 0

В воскресенье парк Дружбы отметит четвертьвековой юбилей

В воскресенье парк Дружбы отметит четвертьвековой юбилей

В воскресенье, 30 августа, благовещенский парк Дружбы отметит 25-й день рождения. Праздничная программа начнётся в 12 часов дня.

Благовещенцев приглашают на открытые тренировки и мастер-классы. Будут работать фотозоны, тематические площадки.

Желающие смогут посетить мастер-классы по каллиграфии, изготовлению русской народной лоскутной куклы, увидеть тренировку спортсменов федерации ушу Амурской области и занятие по фитнесу.

Горожан просят не забывать о мерах безопасности и рекомендациях Роспотребнадзора при посещении парка.

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#культура #отдых #праздники

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