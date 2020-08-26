В воскресенье парк Дружбы отметит четвертьвековой юбилей
В воскресенье, 30 августа, благовещенский парк Дружбы отметит 25-й день рождения. Праздничная программа начнётся в 12 часов дня.
Благовещенцев приглашают на открытые тренировки и мастер-классы. Будут работать фотозоны, тематические площадки.
Желающие смогут посетить мастер-классы по каллиграфии, изготовлению русской народной лоскутной куклы, увидеть тренировку спортсменов федерации ушу Амурской области и занятие по фитнесу.
Горожан просят не забывать о мерах безопасности и рекомендациях Роспотребнадзора при посещении парка.
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