В сёлах Приамурья становится комфортнее благодаря инициативному бюджетированию

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В Амурской области продолжается благоустройство общественных территорий по программе инициативного бюджетирования. Для того чтобы принять участие в областной программе необходимо создать проект, подать на рассмотрение в правительство области, собрать инициативной группе 1% от стоимости проекта, 5% вложить местному бюджету от размера областной субсидии. При выполнении этих условий можно улучшить инфраструктуру села, построить детскую площадку, отреставрировать или отремонтировать здания, памятники и так далее.

В 2019 году было реализовано 82 проекта, а этом уже подали заявки на 172 проекта на общую сумму 165 миллионов рублей, сообщают в пресс-службе правительства области.

Благодаря этой программе в селе Куропатино Тамбовского района уже приводят в порядок памятник воинам-землякам, погибшим в годы Великой Отечественной войны. Жители села Петруши Шимановского района в рамках этой программы отремонтировали зрительный зал. В 2020 году по новому проекту меняют окна и систему отопления, проводят отделочные работы внутри здания и делают крыльцо. В Первомайском Тындинского района тоже ремонтируют зрительный зал. Жители села к концу года хотят привести в порядок полы, стены, укрепить помещение и поменять проводку.

Помимо этого, в Приамурье будут благоустроены общественные территории, построены детские площадки, созданы парки, разбиты скверы, отремонтированы памятники и восстановлены места захоронений. Каждая из представленных инициатив получила из областного бюджета до 1 миллиона рублей на реализацию.

Напомним, что программа по поддержке местных инициатив действует в Амурской области с 2017 года. Её участникам удалось благоустроить территорию своего населённого пункта. В Ивановке обустроили озеро с лотосами, в Березовке построили стадион, во Владимировке установили хоккейную коробку, а в Чигирях сделали сквер.



