После короновируса у детей длительное время может болеть голова

Врачи предупреждают о том, что симптомы коронавируса — головная боль, высокая температура, одышка, кашель и нарушение пищеварения — могут сохраняться у детей на протяжении длительного времени. Об этом написало издание The Wall Street Journal. Специалисты допускают, что это может говорить о большей уязвимости детей к COVID-19, чем предполагалось изначально, пишет news.mail.ru.

В совместном докладе Американской академии педиатрии и международной Ассоциации детских больниц отмечено, что сейчас на детей приходится около 9% всех случаев заражения в США по сравнению с мартовскими 2%. С 9 июля количество инфицированных детей в стране увеличилось вдвое. По данным из 49 штатов, на 13 августа диагноз был подтвержден у 406 109 детей.

Как утверждают врачи, большинство детей переносят болезнь в легкой форме и без симптомов. Однако, у части пациентов наблюдаются симптомы, которые сохраняются в течение нескольких недель. Некоторые дети подвержены развитию поствирусного синдрома.

— Это важная область для изучения, потому что мы все еще много узнаем о вирусе, особенно о его воздействии на детей. Мы также должны понимать, есть ли потенциальные последствия у долгосрочных симптомов, — считает заместитель председателя комитета по инфекционным заболеваниям Американской академии педиатрии Шон О’Лири.

Доцент кафедры детских инфекционных заболеваний Медицинского центра Университета Дьюка Мэтью Келли ведёт статистику по более чем 400 случаев заражения у детей в Северной Каролине. Он отметил, что основным осложнением для инфицированных детей является мультисистемный воспалительный синдром MIS-C.

— Это самая тяжелая форма, но, похоже, есть большая группа детей, у которых развиваются менее серьезные воспалительные заболевания, чем-то, что характерно для MIS-C, — отметил Келли.