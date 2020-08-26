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сегодня, 17:16 0

Спасатели и пожарные Амурской области получили новые автомобили

Спасатели и пожарные Амурской области получили новые автомобили

Сегодня, 26 августа, в Благовещенске спасателям областного поисково-спасательного отряда и пожарным противопожарной службы области торжественно вручили ключи от новых автомобилей. Четыре автомобиля УАЗ с грузовым отсеком для групп оперативного реагирования получили начальники пожарных частей Экимчана, Тамбовки, Новобурейского и Сковородина.

В областной поисково-спасательный отряд поступили четыре автомобиля ГАЗ «Соболь». Спецтранспорт распределят по спасательным подразделениям: два уедут в поисково-спасательные группы Белогорска и Свободного, остальные останутся в Благовещенске и будут приняты на вооружение дежурной смены спасателей.

— Правительство Амурской области уделяется большое внимание обеспечению пожарной безопасности и улучшению материально-технической базы пожарно-спасательных подразделений области. В 2018 году на 42 мл рублей было обновлено пожарно-техническое вооружение, приобретена форменная одежда и вещевое имущество. В прошлом году мы приобрели две автоцистерны для пожарных частей Ивановки и Новобурейска и один автомобиль УАЗ для спасателей г. Свободного. В 2020 году на обновление вооружения и техники выделено 35 мл рублей. В том числе и на автотехнику, — рассказал заместитель председателя правительства Амурской области Александр Нестеренко.

В мае за счёт средств регионального бюджета приобрели три автоцистерны на базе «Уралов» для пожарных частей Серышева, Архары и Сковородина. В целом, автопарк пожарно–спасательных подразделений пополнился в этом году 11 новыми автомобилями.

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