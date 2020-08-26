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26августа
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сегодня, 17:01 0

В Роспотребнадзоре рассказали сколько должен весить портфель школьника

В преддверии нового учебного года специалисты Роспотребнадзора рассказали сколько должен весить школьный портфель. В соответствии с приведёнными рекомендациями вес ранца для учеников первых и вторых классов с учебниками и канцелярией не должен превышать 1,5 килограмма, рассказали в пресс-службе Роспотребнадзора РИА Новостям.

— Появление множества обучающих программ привело к тому, что школьные учебники приобрели самые различные форматы и расцветки. Количество страниц в учебниках год от года растет, книги тяжелеют. При этом вес ежедневного комплекта учебников и письменных принадлежностей не должен превышать: для учащихся первых-вторых классов - не более 1,5 килограмма; третьих-четвертых классов - не более 2 килограммов; пятых-шестых классов - не более 2,5 килограмма; седьмых-восьмых классов - не более 3,5 килограмма; девятых-одиннадцатых классов - не более 4 килограммов, — говорится в сообщении.

Кроме того, ведомство приводит требования для самих ранцев. Вес портфеля без учебников до 700 граммов для учеников начальных классов и не более 1 килограмма для учеников средних и старших классов. Ткань ранца для учеников начальных классов должна быть прочной и с водоотталкивающим покрытием. Требования к спинке портфеля: формоустойчивая, обеспечивающая полное прилегание к спине ученика и равномерное распределение веса. Кроме того, на школьных ранцах должны быть светоотражающие элементы и материалы контрастных цветов, подчеркнули

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#дети #СМИ #школа

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