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На водохранилище Бурейской ГЭС имеется запас для принятия осеннего паводка

На водохранилище Бурейской ГЭС имеется запас для принятия осеннего паводка
Фото: пресс-служба правительства Амурской области

После прошедших ливневых дождей на территории Бурейского района установлен режим повышенной готовности. Губернатор Приамурья Василий Орлов в среду, 26 августа, проверил режим работы Бурейского водохранилища и готовность населённых пунктов к возможному ухудшению паводковой обстановки на Бурее, сообщает пресс-служба правительства области.

Сейчас Бурейская ГЭС работает в штатном режиме. С 14 августа постоянно мониторится уровень воды в Бурее и объёмы холостых сбросов на Бурейской и Нижне-Бурейской ГЭС.

— По данным на 25 августа, среднесуточный объём сброса воды в нижний бьеф Бурейского гидроузла составил 4 778 кубометров в секунду. При этом приток в водохранилище составляет порядка 3 710 кубометров в секунду. С учетом прогнозов ФГБУ «Дальневосточное УГМС» приток в водохранилище с 3 300 кубометров в секунду с 26 августа будет постепенно уменьшаться до 1 500 кубометров в секунду к 1 сентября. При снижении притока объём сбросов может быть также снижен, — рассказал исполняющий обязанности директора филиала ПАО «РусГидро» — «Бурейская ГЭС» Андрей Попов.

По правилам использования водных ресурсов уровень водохранилища нужно поддерживать на отметке в 254 метра. При этом есть запас до 256 метров — это около двух кубических километров. Этот объём будет использоваться для приёма возможных осенних паводков.

При этом даже при увеличении сбросов воды до 6 000 кубометров в секунду угрозы подтопления нет.

Уже просчитаны различные сценарии развития паводковой ситуации для сёл Николаевка, Малиновка, Гомелевка, Усть-Кивда, Асташиха, посёлка Новобурейский, расположенных на берегах Буреи.

При уровне в 500 сантиметров может произойти выход воды на пойму, опасное явление может быть отмечено при достижении отметки в 800 сантиметров. Ситуация постоянно контролируется руководством района, информация обновляется каждые четыре часа.

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#наводнение #погода

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