Спасатели обеспечили жителей Острова Старица хлебом и водой
В Белогорском районе спасатели областного ПСО оказывают адресную помощь жителям Острова Старица. Сегодня до обеда подтопленцам раздали 100 булок хлеба и 300 литров воды.
Как сообщает Амурский центр ГЗ и ПБ, на технике высокой проходимости спасатели помогают перевозить людей до Белогорска и обратно. Самостоятельно добраться до города у амурчан нет возможности, так как сегодня на дороге произошел размыв дорожного полотна протяжённостью 250 метров и глубиной 35 сантиметров.
На сегодняшний день из поселка эвакуировали 2 человека. Все они разместились у родственников. Кроме этого, спасатели вывезли 25 голов мелкого рогатого скота.
Напомним, что по состоянию на 8 утра уровень воды в реке Томь составил 432 сантиметра. Специалисты не исключают вероятность повышения уровня воды до отметки 450 сантиметров.
Спасатели продолжают круглосуточно мониторить паводковую ситуацию на реке Томь.
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