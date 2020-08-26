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26августа
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сегодня, 16:38 0

Спасатели обеспечили жителей Острова Старица хлебом и водой

Спасатели обеспечили жителей Острова Старица хлебом и водой
Фото: instagram.com/amurskiespasateli/

В Белогорском районе спасатели областного ПСО оказывают адресную помощь жителям Острова Старица. Сегодня до обеда подтопленцам раздали 100 булок хлеба и 300 литров воды.

Как сообщает Амурский центр ГЗ и ПБ, на технике высокой проходимости спасатели помогают перевозить людей до Белогорска и обратно. Самостоятельно добраться до города у амурчан нет возможности, так как сегодня на дороге произошел размыв дорожного полотна протяжённостью 250 метров и глубиной 35 сантиметров.

На сегодняшний день из поселка эвакуировали 2 человека. Все они разместились у родственников. Кроме этого, спасатели вывезли 25 голов мелкого рогатого скота.

Напомним, что по состоянию на 8 утра уровень воды в реке Томь составил 432 сантиметра. Специалисты не исключают вероятность повышения уровня воды до отметки 450 сантиметров.

Спасатели продолжают круглосуточно мониторить паводковую ситуацию на реке Томь.

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#наводнение #помощь #природа

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