В Белогорске пропал мужчина-инвалид

Поисково-спасательный отряд «Амур» в своем аккаунте опубликовал приметы пропавшего в Белогорске Алексея Геннадьевича Цевелева.

На вид мужчине 40 лет, среднего телосложения, рост 160 сантиметров, стрижен наголо, отсутствуют обе ноги. Был одет в футболку голубого цвета, джинсовые шорты.

8 августа примерно в 10:00 мужчина покинул своё место жительства по адресу: город Белогорск, улица Гаюнова. Предположительно, уехал на такси на берег реки Томь в районе улиц Красноармейской – Скорикова. Дальнейшее местонахождение неизвестно.



Всех, кому что-либо известно о местонахождении Алексея Цевелева, просят сообщить информацию по телефонам: +7-914-581-01-57, +7-914-618-36-37 – волонтёры, 102 – полиция.