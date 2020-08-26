В Амурской области выявили 22 новых случая COVID-19

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В Амурской области лабораторно подтверждено 22 новых случая коронавирусной инфекции. Темп прироста за последние сутки составил 0,7 %.

В Благовещенске выявили 14 новых заражений, в Тынде — три, в Белогорске, Шимановске, Архаринском, Благовещенском и Ивановском районах — по одному.

С нарастающим итогом в Амурской области выявили 3 250 случаев COVID-19. Показатель заболеваемости – 411,37 на 100 тысяч населения.

2 232 человека выписались из стационара с выздоровлением. Количество летальных случаев составляет 48 человек.

616 человек контактировали с заболевшими.