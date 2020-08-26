«Золотые пески» на Зейском море превратили в свалку

Популярное место отдыха на севере Приамурья славится своими песчаными пляжами и теплой водой. Туда ездит много местных жителей и амурчане с других районов области. Но сейчас это красивое место больше похоже на свалку.

Сергей Максиян, приехавший на родину в отпуск, остался неприятно удивлен тем, как изменился пляж.

– Родился я в Снежногорском, родители до сих пор там живут, а я приехал к ним в отпуск. Был поражён: на песках мусора никогда столько не было. Раньше стояли баки, оборудованные для мусора, который периодически вывозился, – публикует «Зейский вестник» обращение мужчины.



Людей, по сообщению Сергея, на пляже было не так много, но мусор валялся везде.

– Может, и впрямь каждому отдыхающему следует свои отходы не скидывать на обочину, а вывозить на машинах? Ведь понятно, что ни Снежногорская, ни районная администрация не в состоянии справиться с тем количеством мусора, который оставляют после себя отдыхающие, – призывает жителей местная газета.