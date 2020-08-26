В Новобурейском работница кафе украла деньги посетителя с помощью оставленного телефона

В Бурейском районе осудили 19-летнюю амурчанку, которая перевела себе деньги с помощью оставленного без присмотра телефона. Как сообщает пресс-служба УМВД России по Амурской области, преступление было совершено в мае этого года.

В ходе следствия установлено, что девушка работала в кафе. Один из посетителей поставил свой телефон на зарядку и забыл его забрать. Обнаружив телефон, осужденная воспользовалась мобильным приложением клиента и перевела себе на карту 6 тысяч рублей.

По данному факту возбудили уголовное дело. В ходе расследования гражданка во всем призналась и возместила ущерб.

Суд признал её виновной и назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года условно, с испытательным сроком на 1 год.