Василий Орлов проинспектировал ремонт моста через Зею

В среду, 26 августа, в 05:50 губернатор посетил зейский мост. Он проверил качество проведённых аварийно-восстановительных работ. Также глава региона побывал на 22 километре трассы Благовещенск – Гомелевка.

Послезавтра рабочие начнут укладывать гидроизоляцию и асфальт. После двух дней работы движение восстановят в двухполосном режиме. Проектная документация капитального ремонта моста будет готова в сентябре.

— Мы уже отремонтировали три опасных участка. В случае обнаружения новых дефектов мы оперативно приступим к их устранению, — рассказал директор АО «УСК "Мост"» Эдуард Давыдов.

Делегация посетила один из участков ремонта трассы Благовещенск – Гомелевка. Её общая протяжённость — около 170 километров. Она проходит по пяти районам Приамурья: Благовещенскому, Тамбовскому, Октябрьскому, Михайловскому и Бурейскому.

— Эта опорная дорога связывает область с Благовещенском, поэтому часто загружена. В этом году проводится ремонт на двух участках протяженностью около трёх километров. Мы сдадим этот объект до 15 октября. Готовность второго участка уже более 80 процентов, — пояснил министр транспорта и дорожного хозяйства области Александр Зеленин.

В следующем году министерство готово приступить к ремонту ещё шести километров. Конечно, если будет дополнительное финансирование в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» (БКАД).

— Дорога долго находилась без ремонта. Она интенсивно разрушается. Для её восстановления нужны значительные средства. Сейчас мы проектируем ремонт и будем готовы приступить к работе по мере поступления средств, — рассказал министр.

Губернатор Василий Орлов высказал сильное недовольство состоянием дороги в районе села Новоалександровка. Он отметил, что нет знаков ограничения скорости, сообщает пресс-служба правительства области.

— В Приамурье впервые провели полную диагностику дорожной сети. Её протяженность – почти шесть тысяч километров. Некоторые участки дорог капитально не ремонтировались много лет. В этом году объём федеральных инвестиций в дорожную отрасль вырос до 7,3 миллиарда рублей. Из них на БКАД направлено 1,07 миллиарда, — прокомментировал глава региона Василий Орлов.