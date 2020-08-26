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26августа
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сегодня, 15:23 1

«Дорожные» мошенники обманули больше двухсот амурчан

«Дорожные» мошенники обманули больше двухсот амурчан
Фото: pixabay.com

В Приамурье перед судом предстанут члены организованной преступной группировки. Они обвиняются в мошенничестве в особо крупном размере, совершенном группой лиц. Потерпевшими по делу признаны 209 человек, сообщает амурская полиция.

Следствие установило, что в преступную группу входило семь человек, все являлись сотрудниками одной из благовещенских компаний. Они представляли интересы участников дорожно-транспортных происшествий в суде. Организатором преступной группы оказался гендиректор фирмы.

По версии следователей, злоумышленники заключали договор с участниками дорожной аварии и называли сумму меньше той, которую они могли бы взыскать на ремонт автомобиля. После получали по суду страховые выплаты втайне от потерпевших и перечисляли на счета только часть полученных денег.

Таким образом, фигуранты дела присвоили более 14 миллионов рублей. Сейчас все счета и имущество обвиняемых арестовано. В ближайшее время они предстанут перед судом.

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#криминал #суды #транспорт

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Комментарии
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  • Дмитрий Русский

    Дмитрий Русский
    37 минут назад

    Разве по такой схеме не все ДТП-Комиссары работают?!

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