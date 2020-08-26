Амурская прокуратура помогла пострадавшей от прошлогоднего паводка пенсионерке купить квартиру

Областная прокуратура помогла получить жилье пенсионерке из села Угловое, дом которой пострадал во время прошлогоднего паводка.

68-летняя амурчанка обратилась в прокуратуру Мазановского района с просьбой о помощи. Дом, который пострадал во время паводка, принадлежал ей и её умершему мужу. При этом на момент затопления женщина не успела вступить в права наследства. Из-за этого ей отказались выплачивать средства на приобретение нового жилья.

Прокурор Мазановского района через суд добился признания факта владения и пользования домом на момент ЧС. Пенсионерка получила положенную выплату и смогла купить квартиру в городе Благовещенске, рассказали в пресс-службе областной прокуратуры.

