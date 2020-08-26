Амурские военные получили новую спецтехнику

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В распоряжение Амурской общевойсковой армии Восточного военного округа поступила партия командно–штабных машин, сообщает пресс-служба Министерства обороны Российской Федерации



КМШ создана на базе высоко проходимого КамАЗ-5350. Она предназначена для работы в различных климатических условиях, на пересеченной местности и способна устанавливать радио и интернет соединение. Кроме того, силами команды можно осуществлять топографическую привязку через спутниковые системы.

Помимо улучшенных технических характеристик машина стала гораздо комфортнее в эксплуатации: есть кондиционер, обогрев, удобные места для военнослужащих. До конца текущего года в соединения и части связи Амурской общевойсковой армии планируется поставка ещё нескольких образцов этого типа техники.