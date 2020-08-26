Эксперт: оставлять в телефоне пароли и смс от банков опасно

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Всю конфиденциальную информацию необходимо удалять. Даже одноразовой ссылкой могут воспользоваться мошенники.

— Важно своевременно удалять все пароли от банков, которые высылаются для подтверждения операций на списание. Не будет лишним и удалить смс со ссылками для доступа в личный кабинет. И пусть они одноразовые, всё же мошенники могут использовать и их, — говорит эксперт.

Отправить в корзину эксперт советует также все сообщения, которые содержат пароли для входа на различные сайты. Кроме этого, всю информацию в телефоне необходимо защитить с помощью паролей – неважно, цифры это, Face ID или отпечаток пальца. Если выбираете цифровой пароль – не делайте его элементарным, как, например,: 12345 или 0000.

Также эксперт советует блокировать телефон, даже если он находится в поле вашего зрения, например, лежит на столе, пока вы обедаете.