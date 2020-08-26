В Благовещенске осудили двух друзей, до смерти избивших знакомого

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Благовещенский городской суд рассмотрел уголовное дело в отношении двух амурчан, которые до смерти избили своего знакомого. Преступление было совершено в июле 2019 года.

Установлено, что трое благовещенцев в квартире распивали алкогольные напитки. Вскоре между двумя друзьями и их знакомым произошел словесный конфликт, в ходе которого последний высказался в их адрес нецензурными словами. После чего приятели решили его избить.

Друзья подошли к знакомому и ногами нанесли ему около 20 ударов по голове и всему телу. Потерпевший скончался мгновенно от травматического шока и острой дыхательной недостаточности.

В суде обвиняемые признали свою вину частично.

В итоге за причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть человека, их осудили на срок 8 и 8,5 лет с отбыванием наказания в колонии строгого режима, сообщает пресс-служба Благовещенского городского суда.