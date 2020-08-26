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26августа
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сегодня, 13:15 0

На школьных ярмарках в Благовещенске раздают защитные маски

На школьных ярмарках в Благовещенске раздают защитные маски
Фото: благовещенск.рф

В Благовещенске на школьных ярмарках организовали бесплатную раздачу защитных масок. Средства защиты раздают, чтобы сократить число заражений — в последние дни в городе растёт количество случаев COVID-19 и других вирусных инфекций, сообщает пресс-служба мэрии Благовещенска.

Рост заболеваемости специалисты связывают, в том числе, с тем, что во время подготовки к школе в Благовещенск съезжается большое количество семей со всех районов области.

Сейчас маски раздают на школьных ярмарках. Ещё часть раздадут на торжественных школьных линейках 1 сентября, детям, родителям и учителям.

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#коронавирус #1 сентября #здоровье #медицина

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