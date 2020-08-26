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сегодня, 13:02 0

В России готовят к регистрации ещё одну вакцину от коронавируса

В России готовят к регистрации ещё одну вакцину от коронавируса
Фото: pixabay.com

В России готовят к регистрации ещё одну вакцину от коронавируса. Препарат государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» Роспотребнадзора уже показала высокую эффективность в доклинических испытаниях. Сейчас проходит тестирование препарата на добровольцах, пишет «Российская газета».

По результатам проведения первого этапа исследований центр представил в Минздрав два промежуточных отчета.

— Самый первый доброволец получил уже вторую прививку через 21 сутки и покинул стационар. Сейчас его наблюдаем амбулаторно в течение трех недель, затем он посетит клинику через три, шесть и девять месяцев, — сообщил глава центра «Вектор».

В Роспотребнадзоре сообщается, что завершить клинические исследования планируется в сентябре. Согласно данным, опубликованным на сайте стопкоронавирус.рф, подача полного регистрационного досье данной вакцины планируется в октябре 2020 года с последующим переходом к производству в ноябре 2020 года.

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#коронавирус #здоровье #медицина

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