В России готовят к регистрации ещё одну вакцину от коронавируса

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По результатам проведения первого этапа исследований центр представил в Минздрав два промежуточных отчета.

— Самый первый доброволец получил уже вторую прививку через 21 сутки и покинул стационар. Сейчас его наблюдаем амбулаторно в течение трех недель, затем он посетит клинику через три, шесть и девять месяцев, — сообщил глава центра «Вектор».

В Роспотребнадзоре сообщается, что завершить клинические исследования планируется в сентябре. Согласно данным, опубликованным на сайте стопкоронавирус.рф, подача полного регистрационного досье данной вакцины планируется в октябре 2020 года с последующим переходом к производству в ноябре 2020 года.