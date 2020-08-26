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26августа
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сегодня, 12:52 8

В Благовещенске инвалида по зрению отказались пускать в магазин с собакой-поводырем

В Благовещенске инвалида по зрению отказались пускать в магазин с собакой-поводырем

Охранник благовещенского супермаркета отказался впускать в торговый зал инвалида по зрению с собакой-поводырём. Как сообщила свидетельница Ирина, инцидент произошёл около 11 часов в супермаркете на улице Островского.

— Охранник вывел мужчину из магазина, ссылаясь на то, что собака большая и с ней проходить нельзя. Предложил провести его по залу при условии, что собаку он оставит привязанной на улице, — сообщила девушка.

Мы разыскали мужчину, которого не пускали в магазин. Им оказался Игорь Коломыцын, инвалид по зрению. Он единственный слепой в Благовещенске, кто имеет собаку-поводыря.

— Конфликт разрешился, и в магазин меня все же пустили. Я попросил позвать администратора, потому что она-то в отличие от охранников должна была понять, что мои права нарушаются. У моей собаки есть паспорт поводыря, я могу проходить с ней везде. В поликлиники, в администрацию всегда прохожу без проблем. В магазинах меня тоже знают. В этот супермаркет зашел впервые, пришлось объяснять свои права, — рассказал мужчина.

По закону слепые люди действительно могу проходить со специальными собаками везде, даже если на дверях магазинов, социальных и других учреждений висит табличка «с животными вход воспрещен».

Прокуратура Благовещенска по факту происшествия организовала проверку. Прокуроры проверят соблюдение законодательства в части обеспечения беспрепятственного доступа гражданина с ограниченными возможностями по зрению в магазин, а также дадут оценку действиям администрации супермаркета, сообщили в пресс-службе ведомства.

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#здоровье #происшествия

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Комментарии
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  • Дмитрий Русский

    Дмитрий Русский
    12 минут назад

    В Кэшку и Амурский берут быдло и отбросов...

  • Николай К.

    Николай К.
    10 минут назад

    Нет охранников в супермаркетах. Там контролеры.

  • квт

    квт
    9 минут назад

    а что он увидит в магазине? или собака ему товар выбирает? или только ходит по магазинам свои права объясняет?

  • Николай К.

    Николай К.
    8 минут назад

    Себя почему не вывел?

  • Oldlord

    Oldlord
    7 минут назад

    Ну не надо сразу обзываться!

    Охранник не виноват в том, что ему не всё объяснили.

  • kidman

    kidman
    7 минут назад

    Печально, но собаки в наше время умнее очень многих "людей" (в том числе и тех, у которых бейджик на кармане висит)

  • Лори2000

    Лори2000
    4 минуты назад

    квт 2 минуты назад

    а что он увидит в магазине? или собака ему товар выбирает? или только ходит по магазинам свои права объясняет?

    --------------------

    Не переживайте так, найдутся добрые люди и помогут выбрать товар.

  • paravis

    paravis
    1 минута назад

    КВТ, напрягите мозг. Инвалид может спросить у любого человека.

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