В Благовещенске инвалида по зрению отказались пускать в магазин с собакой-поводырем

Охранник благовещенского супермаркета отказался впускать в торговый зал инвалида по зрению с собакой-поводырём. Как сообщила свидетельница Ирина, инцидент произошёл около 11 часов в супермаркете на улице Островского.

— Охранник вывел мужчину из магазина, ссылаясь на то, что собака большая и с ней проходить нельзя. Предложил провести его по залу при условии, что собаку он оставит привязанной на улице, — сообщила девушка.

Мы разыскали мужчину, которого не пускали в магазин. Им оказался Игорь Коломыцын, инвалид по зрению. Он единственный слепой в Благовещенске, кто имеет собаку-поводыря.

— Конфликт разрешился, и в магазин меня все же пустили. Я попросил позвать администратора, потому что она-то в отличие от охранников должна была понять, что мои права нарушаются. У моей собаки есть паспорт поводыря, я могу проходить с ней везде. В поликлиники, в администрацию всегда прохожу без проблем. В магазинах меня тоже знают. В этот супермаркет зашел впервые, пришлось объяснять свои права, — рассказал мужчина.

По закону слепые люди действительно могу проходить со специальными собаками везде, даже если на дверях магазинов, социальных и других учреждений висит табличка «с животными вход воспрещен».

Прокуратура Благовещенска по факту происшествия организовала проверку. Прокуроры проверят соблюдение законодательства в части обеспечения беспрепятственного доступа гражданина с ограниченными возможностями по зрению в магазин, а также дадут оценку действиям администрации супермаркета, сообщили в пресс-службе ведомства.