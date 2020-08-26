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26августа
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сегодня, 12:38 0

Школы Приамурья начнут работать в очном режиме

Школы Приамурья начнут работать в очном режиме
Фото: ru24.net

Муниципалитеты Приамурья уже определили формат проведения торжественных линеек и классных часов 1 сентября. В небольших школах линейки состоятся для всех учеников, в крупных – для первоклассников и выпускников. Как сообщил губернатор Амурской области Василий Орлов, школы начнут учебный год в очном режиме.

Во время проведения мероприятий обязательно исполнение всех требований Роспотребнадзора, также планируется ограничить количество родителей на праздничных линейках. Кроме того, 2 и 3 сентября школьников ждут уроки, посвящённые 75-летию окончания Второй мировой войны.

Как сообщает региональное правительство, перед началом года во всех школах проведут дезинфекцию и уборку классов и других помещений. К ежедневным обязанностям добавиться: измерение температуры, обработка рук на входе в школу, обеззараживание воздуха, использование масок и перчаток всеми работниками. Также вводится каскадное расписание и запрещаются все массовые мероприятия для максимально разобщения детей.

В Приамурье 265 школ приступят в учёбе в очном режиме. Часть школ Благовещенска, Тынды, Свободного и Бурейского района прорабатывает вопрос дистанционного обучения по некоторым предметам. Почти 20 % образовательных учреждений области перенесут внеурочную работу и дополнительные занятия в цифровой формат.

– Что касается вузов, мы применяем смешанный режим обучения. Каждый вуз и СПО самостоятельно решают, по какому графику входить в очном режиме. У кого-то с 1 сентября обучение начинается сразу в штатном режиме, у кого-то первые несколько недель в дистанте, чтобы уменьшить концентрацию пребывания в первые дни учебного года, – пояснила исполняющая обязанности министра образования области Елена Бурдуковская.

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#коронавирус #дети #образование #школа #1 сентября

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