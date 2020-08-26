Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2020, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
26августа
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 11:56 3

Инвестор из Поднебесной хочет реализовать агрологистический проект в Приамурье

Инвестор из Поднебесной хочет реализовать агрологистический проект в Приамурье
Фото: pixabay.com

Китайская компания подала заявку на получение статуса резидента ТОР «Приамурская». Через неделю заявку одобрили. Инвестор планирует создать агрологистический проект в регионе. Для осуществления идеи в Амурской области подыскали большой участок земли – около 10 гектаров.

На этой территории появится складской комплекс площадью до четырёх тысяч квадратных метров. Для перевозки зерновых и масленичных культур холдинг приобретёт около 30 единиц спецтехники грузоподъемностью до 30 тонн, сообщает пресс-служба правительства области.

По словам специалистов, этот проект один из первых, кто связан непосредственно с международным мостом Благовещенск – Хэйхэ. Планируемая сумма инвестиций составит около 222 миллионов рублей.

– Сегодня мы видим усиливающийся спрос среди инвесторов на реализацию проектов на ТОР «Приамурская». И, конечно, мы ожидаем ещё больший спрос после открытия границы. Совокупные размеры площадки для потенциальных инвесторов сегодня составляют более 700 гектаров, что позволит расположить на этой территории проекты всех заинтересованных резидентов. Удачное расположение площадки позволит создать на ней сначала базу для логистического кластера, а впоследствии, и обрабатывающие производства, – пояснил директор дочернего общества «Корпорация развития Дальнего Востока» Алексей Логинов.

Китайский холдинг реализует свои проекты по всему Дальнему Востоку. Так, успешно запущена инвестиционная программа в Приморском крае. Одно из направлений деятельности компании также связано с растениеводством. В прошлом году компания провела первые полевые работы и собрала урожай.

Просмотров всего: 475

#Китай #сельское хозяйство #финансы

распечатать


В России и мире

В воздушном пространстве КНР был замечен американский самолет-разведчик
В России и мире

Образовательный кредит в сбербанке под 3% годовых скоро станет доступен
В России и мире

Ротенберги стали самой богатой семьёй России по версии Forbes
Власть 2

Амурчан, потерявших урожай, обеспечат сельхозпродукцией в короткие сроки
Комментарии
Показать все (3)
  • Oldlord

    Oldlord
    1 час назад

    Мирная экспансия?

  • амурская алена

    амурская алена
    34 минуты назад

    Ну раз нашим предпринимателям не выгодно заниматься с/х ,не простаивать же гектарам,столько лет.

  • Мапа

    Мапа
    5 минут назад

    А если на "русский" перевести? Китайцы собрались построить элеватор для хранения сои и другого зерна перед отправкой в Китай. А потом еще и какой-нибудь заводик отгрохать по переработки сои.

    А-то "базу для логистического кластера агрологистического проекта резидентов ТОРа", а не зернохранилище, элеватор для экспорта зерна в Китай. :)

Показать все (3)
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь