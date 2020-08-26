Инвестор из Поднебесной хочет реализовать агрологистический проект в Приамурье

Фото: pixabay.com

Китайская компания подала заявку на получение статуса резидента ТОР «Приамурская». Через неделю заявку одобрили. Инвестор планирует создать агрологистический проект в регионе. Для осуществления идеи в Амурской области подыскали большой участок земли – около 10 гектаров.

На этой территории появится складской комплекс площадью до четырёх тысяч квадратных метров. Для перевозки зерновых и масленичных культур холдинг приобретёт около 30 единиц спецтехники грузоподъемностью до 30 тонн, сообщает пресс-служба правительства области.

По словам специалистов, этот проект один из первых, кто связан непосредственно с международным мостом Благовещенск – Хэйхэ. Планируемая сумма инвестиций составит около 222 миллионов рублей.

– Сегодня мы видим усиливающийся спрос среди инвесторов на реализацию проектов на ТОР «Приамурская». И, конечно, мы ожидаем ещё больший спрос после открытия границы. Совокупные размеры площадки для потенциальных инвесторов сегодня составляют более 700 гектаров, что позволит расположить на этой территории проекты всех заинтересованных резидентов. Удачное расположение площадки позволит создать на ней сначала базу для логистического кластера, а впоследствии, и обрабатывающие производства, – пояснил директор дочернего общества «Корпорация развития Дальнего Востока» Алексей Логинов.

Китайский холдинг реализует свои проекты по всему Дальнему Востоку. Так, успешно запущена инвестиционная программа в Приморском крае. Одно из направлений деятельности компании также связано с растениеводством. В прошлом году компания провела первые полевые работы и собрала урожай.

