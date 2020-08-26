В Приамурье подтоплены восемь населённых пунктов

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На территории Амурской области в шести муниципальных образованиях частично подтоплены восемь населённых пунктов. Вода остаётся на пяти участках автомобильных дорог местного значения, сообщает пресс-служба ГУ МЧС Амурской области.

Населённых пунктов без транспортного сообщения нет.



Обильные осадки подтопили 454 приусадебных участка: 353 – в Белогорске, 59 – в Благовещенске, 38 – в Ромненском районе, три – в Ивановском районе, один – в Благовещенском районе.



В Благовещенске работает пункт временного размещения, здесь находятся двое пострадавших от паводка. Подготовлены ещё четыре пункта временного размещения в Ромнах, Пригородном, Серышеве и Белогорске. Общая вместимость ПВР — 175 человек.



В Серышевском районе и Белогорске работают оперативные группы ГУ МЧС России по Амурской области и спасатели аэромобильной группировки. В ликвидации последствий дождевого паводка задействованы 333 человека, 147 единиц техники, в том числе шесть плавсредств.