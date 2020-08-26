Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2020, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
26августа
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 11:38 0

В Приамурье подтоплены восемь населённых пунктов

В Приамурье подтоплены восемь населённых пунктов
Фото: 28.mchs.gov.ru

На территории Амурской области в шести муниципальных образованиях частично подтоплены восемь населённых пунктов. Вода остаётся на пяти участках автомобильных дорог местного значения, сообщает пресс-служба ГУ МЧС Амурской области.

Населённых пунктов без транспортного сообщения нет.

Обильные осадки подтопили 454 приусадебных участка: 353 – в Белогорске, 59 – в Благовещенске, 38 – в Ромненском районе, три – в Ивановском районе, один – в Благовещенском районе.

В Благовещенске работает пункт временного размещения, здесь находятся двое пострадавших от паводка. Подготовлены ещё четыре пункта временного размещения в Ромнах, Пригородном, Серышеве и Белогорске. Общая вместимость ПВР — 175 человек.

В Серышевском районе и Белогорске работают оперативные группы ГУ МЧС России по Амурской области и спасатели аэромобильной группировки. В ликвидации последствий дождевого паводка задействованы 333 человека, 147 единиц техники, в том числе шесть плавсредств.

Просмотров всего: 80

#МЧС #наводнение

распечатать


Общество

Уровень воды в реке Томь превысил отметку наводнения 2013 года
Общество

10 населённых пунктов Приамурья остаются подтопленными
Общество

99 % пострадавших в прошлогоднем наводнении амурчан получили компенсацию
Общество 2

За ночь река Томь в Белогорске поднялась на 30 сантиметров

Комментарии
Показать все (0)
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь