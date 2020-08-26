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26августа
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сегодня, 11:24 0

В Благовещенске на две недели перекроют участок улицы Пионерской

В Благовещенске на две недели перекроют участок улицы Пионерской

Завтра, 27 августа, в Благовещенске перекроют очередной участок дороги. Ремонт подземных инженерных сетей запланирован по улице Пионерской между Красноармейской и Октябрьской.

Как сообщает пресс-служба администрации города, движение транспорта будет полностью ограничено в районе дома № 51 по улице Пионерская.

Ремонтные работы планируют завершить к 14 сентября.

Водителей транспортных средств просят выбирать альтернативные маршруты для движения.

Как писало Амур.Инфо, в ближайшие дни на ночь закроют два перекрестка. На участках планируют работы по устройству сетей наружного освещения.

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#дороги #строительство #транспорт

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