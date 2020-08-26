В Благовещенске на две недели перекроют участок улицы Пионерской
Завтра, 27 августа, в Благовещенске перекроют очередной участок дороги. Ремонт подземных инженерных сетей запланирован по улице Пионерской между Красноармейской и Октябрьской.
Как сообщает пресс-служба администрации города, движение транспорта будет полностью ограничено в районе дома № 51 по улице Пионерская.
Ремонтные работы планируют завершить к 14 сентября.
Водителей транспортных средств просят выбирать альтернативные маршруты для движения.
Как писало Амур.Инфо, в ближайшие дни на ночь закроют два перекрестка. На участках планируют работы по устройству сетей наружного освещения.
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