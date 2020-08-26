Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2020, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
26августа
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 11:18 0

Свободненская больница осталась без воды из-за аварии на скважине

Свободненская больница осталась без воды из-за аварии на скважине
Фото: «Зейские огни»

С 23 августа Свободненская больница осталось без водоснабжения. В столовую воду доставляют при помощи пожарных машин.

Этой воды не всегда хватает для бытовых нужд больных, например, запить таблетки. Спасают в этой ситуации родственники, которые привозят бутилированную воду. Однако, в условиях карантина, посещения запрещены. Как сообщает газета «Зейские огни», иногда сотрудники приёмного отделения, понимая ситуацию, разносят бутыли по отделениям, но это не входит в их обязанности.

– Да, мы действительно попали в форс-мажорную ситуацию. Вышла из строя старая скважина, которая больнице не принадлежит. Γород обещал нам помочь, заказали трубы определённого диаметра из Благовещенска, надеемся что вечером 26 августа после окончания ремонта вода появится. Πока привозим её для столовой, стараемся обеспечить ёмкостями с кипячёной водой все отделения, дезинфицируем воду для хозяйственных нужд. Мы просим, чтобы вода, которую привозят родные пациентов, была в небольших ёмкостях, хотя бы до двух литров, ведь у нас сотрудники тоже не двужильные. Несмотря на все трудности, мы стараемся выполнять свою главную задачу, – пояснила ситуацию заместитель главного врача Ольга Шахраева.

Руководство пообещало ещё раз проконтролировать обеспечение питьевой водой всех пациентов больницы.

Просмотров всего: 97

#ЖКХ #медицина #Свободный

распечатать


Общество 1

Многоэтажки в центре Благовещенска остались без воды
В России и мире

Минздрав активно ищет испытуемых для апробации вакцины «Спутник V»
Коронавирус 1

В Амурской области выявили 20 новых заражений коронавирусом
В России и мире 7

Немецкие врачи подтвердили, что Алексей Навальный был отравлен
Комментарии
Показать все (0)
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь