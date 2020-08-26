Свободненская больница осталась без воды из-за аварии на скважине

Фото: «Зейские огни»

С 23 августа Свободненская больница осталось без водоснабжения. В столовую воду доставляют при помощи пожарных машин.

Этой воды не всегда хватает для бытовых нужд больных, например, запить таблетки. Спасают в этой ситуации родственники, которые привозят бутилированную воду. Однако, в условиях карантина, посещения запрещены. Как сообщает газета «Зейские огни», иногда сотрудники приёмного отделения, понимая ситуацию, разносят бутыли по отделениям, но это не входит в их обязанности.

– Да, мы действительно попали в форс-мажорную ситуацию. Вышла из строя старая скважина, которая больнице не принадлежит. Γород обещал нам помочь, заказали трубы определённого диаметра из Благовещенска, надеемся что вечером 26 августа после окончания ремонта вода появится. Πока привозим её для столовой, стараемся обеспечить ёмкостями с кипячёной водой все отделения, дезинфицируем воду для хозяйственных нужд. Мы просим, чтобы вода, которую привозят родные пациентов, была в небольших ёмкостях, хотя бы до двух литров, ведь у нас сотрудники тоже не двужильные. Несмотря на все трудности, мы стараемся выполнять свою главную задачу, – пояснила ситуацию заместитель главного врача Ольга Шахраева.

Руководство пообещало ещё раз проконтролировать обеспечение питьевой водой всех пациентов больницы.