Зеленский сообщил, что готов к прямому диалогу с Путиным

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Владимир Зеленский сообщил, что готов к прямому диалогу с Владимиром Путиным. Об этом президент Украины рассказал телеканалу Euronews.



— Я не боюсь прямого диалога с президентом России. Я думаю, что это правильно, — сказал украинский лидер.



Зеленский считает, что такой разговор поможет приблизиться к прекращению войны в Донбассе. Разговор необходим, вне зависимости от того, «как разные люди или разные регионы реагируют на это».



Президент Украины напомнил, что последний разговор между лидерами состоялся перед вступлением в силу перемирия 27 июля 2020 года. В тот раз президенты обсудили вопросы соблюдения режима прекращения огня. Владимир Зеленский считает, что разговор привел в видимому результату.



Тогда два лидера обсудили вопросы соблюдения режима прекращения огня, и, по мнению президента Украины, получили видимый результат, — сообщает Regnum.