Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2020, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
26августа
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 11:10 0

Зеленский сообщил, что готов к прямому диалогу с Путиным

Зеленский сообщил, что готов к прямому диалогу с Путиным
Фото: РИА Новости / Игорь Маслов

Владимир Зеленский сообщил, что готов к прямому диалогу с Владимиром Путиным. Об этом президент Украины рассказал телеканалу Euronews.

— Я не боюсь прямого диалога с президентом России. Я думаю, что это правильно, — сказал украинский лидер.

Зеленский считает, что такой разговор поможет приблизиться к прекращению войны в Донбассе. Разговор необходим, вне зависимости от того, «как разные люди или разные регионы реагируют на это».

Президент Украины напомнил, что последний разговор между лидерами состоялся перед вступлением в силу перемирия 27 июля 2020 года. В тот раз президенты обсудили вопросы соблюдения режима прекращения огня. Владимир Зеленский считает, что разговор привел в видимому результату.

Тогда два лидера обсудили вопросы соблюдения режима прекращения огня, и, по мнению президента Украины, получили видимый результат, — сообщает Regnum.

Просмотров всего: 41

#российская власть

распечатать


В России и мире

Счетная палата нашла ошибки в выплатах пенсий гражданам России
В России и мире

Предложение депутата Госдумы о переносе начала обучения не поддержали
В России и мире 1

Российской космической программе урезали финансирование
В России и мире

Процентная ставка для кредитов на образование сделают фиксированной в 3%
Комментарии
Показать все (0)
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь