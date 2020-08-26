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26августа
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сегодня, 11:05 3

С родителей школьников не будут собирать деньги на антисептики

С родителей школьников не будут собирать деньги на антисептики
Фото: pixabay.com

Сергей Кравцов, министр просвещения. запретил российским школам требовать с родителей учеников деньги на закупку защитных и антисептических средств, пишет Lenta.ru.

Родители из нескольких регионов пожаловались на то, что в школах с них требуют деньги на закупку масок и антисептиков.

— Мы направили соответствующее письмо о том, что такого нельзя делать и средства на это должны быть предоставлены в региональных бюджетах, — указал министр.

Учебный год в образовательных учреждениях начнётся по всей России 1 сентября, никаких переносов даты не планируется. В Минпросвещении отметили, что будет сохранён календарный учебный план. Регионы проинструктированы о необходимости обеспечить соблюдение эпидемиологических требований Роспотребнадзора.

До 1 января 2020 года для образовательных учреждений будут действовать новые санитарно-эпидемиологические правила. Учителей и учащихся обяжут носить маски в здании и соблюдать социальное дистанцирование, уроки физкультуры будут проходить на улице. Помещения будут дезинфицировать, устанавливается контроль над температурными показателями с занесением данных в специальный журнал.

Напомним, школы Благовещенска уже составили «каскадное расписание», чтобы максимально разобщить детей.

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#коронавирус #образование #школа

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Комментарии
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  • Мурзилочка

    Мурзилочка
    12 минут назад

    Исправьте до 01 января 2021.

  • Мурзилочка

    Мурзилочка
    11 минут назад

    До января физкультура на улице? Очень интересно....

  • Терминатор

    Терминатор
    8 минут назад

    Например в нашем классе школа 27 уже 100 руб взяли на антисептики. Я и не хотел сдаватьих, а классный руководитель говорит, завуч требует чтобы всё было закуплено к 1 Сентября. Она требует, а оплатить должен я, дурдом.

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