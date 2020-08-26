С родителей школьников не будут собирать деньги на антисептики

Фото: pixabay.com

Родители из нескольких регионов пожаловались на то, что в школах с них требуют деньги на закупку масок и антисептиков.



— Мы направили соответствующее письмо о том, что такого нельзя делать и средства на это должны быть предоставлены в региональных бюджетах, — указал министр.



Учебный год в образовательных учреждениях начнётся по всей России 1 сентября, никаких переносов даты не планируется. В Минпросвещении отметили, что будет сохранён календарный учебный план. Регионы проинструктированы о необходимости обеспечить соблюдение эпидемиологических требований Роспотребнадзора.



До 1 января 2020 года для образовательных учреждений будут действовать новые санитарно-эпидемиологические правила. Учителей и учащихся обяжут носить маски в здании и соблюдать социальное дистанцирование, уроки физкультуры будут проходить на улице. Помещения будут дезинфицировать, устанавливается контроль над температурными показателями с занесением данных в специальный журнал.



Напомним, школы Благовещенска уже составили «каскадное расписание», чтобы максимально разобщить детей.